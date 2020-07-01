تسجيل 55 حالة جديدة مصابة بكورونا في السويس و3 وفيات

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، عن تسجيل 55 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، موزعة على مستشفى الحميات بالمستشفى العام ومستشفى الصدر ومستشفى التأمين الصحي والحالات البسيطة يتم عزلها بالمنزل.

وأضافت مديرية الصحة في بيان، أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 1459 حالة وإجمالي عدد الوفيات 96 وفاة وعدد الحالات التى تماثلت للشفاء حتى الآن 789، وعدد الحالات التي تحت العلاج 519 حالة.

وفي نفس السياق، قامت اللجنة الدائمة لادارة أزمة الكورونا في السويس اليوم، بجولة داخل مخازن مستشفى السويس العام للتأكيد على توفير الأدوية وكافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة وإتباع الأسلوب الأمثل لتوزيعها بصفة يومية على الأقسام المختلفة، وتفقدت اللجنة منطقة شبكة الغازات وراجعت على عدد من إسطوانات الأوكسجين التي يتم توفيرها لعدد من الأقسام بالمستشفى العام.