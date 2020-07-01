في اليوم العالمي للعمل البرلماني: السلمي يثمن دور النواب العرب

ثمن الدكتور مشعل فهم السُّلمي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني الذي يوافق 30 يونيو، الدور الذي يقوم به البرلمانيون العرب لرفعة وتقدم أوطانهم، والدور والجهد المقدر الذي يضطلعون به في إطار اختصاصهم الرقابي والتشريعي، ويقدم لهم تحية إجلال وتقدير في هذا اليوم العالمي للعمل البرلماني.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن العالم العربي يمر بظروف دقيقة والبرلمان العربي يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه، ولذلك يعمل البرلمان العربي على تعزيز التكامل العربي وبناء موقف عربي موحد لمواجهة المخاطر المحدقة بأمتنا العربية والدفاع عن قضاياها والتصدي للتدخلات التي تمس سيادة الدول العربية وتزعزع أمنها واستقرارها.