الجندي: كلمة مصر أمام مجلس الأمن تضمنت رسائل تحذيرية للخطوات الأحادية

أشاد النائب مصطفى الجندي، رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، بكلمة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة، والتي ألقاها السفير سامح شكري وزير الخارجية، مؤكدا أن كلمة قوية وواضحة وفيها رسائل تحذيرية وضعت العالم كله بجميع منظماته ودوله أمام مسؤولياته التاريخية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين داخل المنطقة.

وقال الجندي في بيان له أصدره، اليوم، إن السفير سامح شكري وضع الحقائق الكاملة أمام الجميع بشأن المخاطر الجسيمة التي ستؤثر سلبيا على دولتي المصب "مصر والسودان" حال اتخاذ إثيوبيا لأي خطوات أحادية لملء سد النهضة، مؤكدا أن مصر وضعت الأساس واللبنة الأساسية للتحرك داخل الأمم المتحدة للسعي لمسيرة جنبا إلى جنب مع الاتحاد الإفريقي وتوفير الضغط اللازم على المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

وأضاف الجندي أن كلمة السفير سامح شكري وزير الخارجية، بمجلس الأمن كانت شاملة لكل القضايا المتعلقة بسد النهضة وسرد واقعي لجميع خطوات العملية التفاوضية، وحرص مصر الكامل على التوصل لحلول دبلوماسية لأزمة سد النهضة وهو ما جعله يتكسب تقدير جميع الحضور لدرجة أن السفير سامح شكري لم يزايد على إثيوبيا، وأكد على حقها في التنمية، كما أكد التزام مصر بحق إثيوبيا في التنمية، ولكن أكد أيضا حقوق مصر المائية وحقها في الحياة،

وأكد النائب مصطفى الجندي أن مصر بشأن ملف سد النهضة في جميع مراحل التفاوض كانت واضحة وحاسمة وأنها مع التنمية داخل إثيوبيا، وفي نفس الوقت لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، مشيدا بالرد الواضح والحاسم من وزير الخارجية السفير سامح شكري على المزاعم والاتهامات الإثيوبية لمصر أمام مجلس الأمن.

وأوضح الجندي أن كلمة مصر أمام مجلس الأمن الدولي وضعت العالم كله أمام حقيقة مهمة وهي أن لجوء مصر لمجلس الأمن هو اتجاه نحو استمرار الحلول الدبلوماسية والسلمية لملف سد النهضة، وأيضا العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الجانب الإثيوبي هو الذي تهرب من مفاضات سد النهضة، خاصة أن مصر انخرطت في المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل ومصر باتجاهها لمجلس الأمن هي تؤكد أيضا أنها على استعداد تام للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع.