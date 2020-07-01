تحذير ياباني من انفجار غير معتاد لبركان ساكوراجيما

حذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الأربعاء، من انفجار بركان جبل "ساكوراجيما" في مدينة كاغوشيما على نطاق واسع في وقت قريب، وفقا لتحليل البيانات الأخيرة.

ونقلت صحيفة "جابان تايمز" عن اللجنة المعنية بالتنبؤ بالأنشطة البركانية في وكالة الأرصاد الجوية، أنّ تواتر الانفجارات في فوهة قمة ميناميدك ظلت في انخفاض، بينما لم يتغير حجم الرماد البركاني، ما يعني أنّ الثوران المقبل قد يكون أكبر من المعتاد وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وأكدت اللجنة تحذيرها من انفجار البركان النشط عند المستوى الثالث، ونصحت بالابتعاد عن مركزه.

وذكرت اللجنة أنّ حركة القشرة الأرضية في ساكوراجيما، وهي جزيرة جبلية تقع في خليج كاغوشيما مع جانب واحد يربطها بجزيرة كيوشو الرئيسة، ظلت تهتز وتنتفخ منذ شهر سبتمبر الماضي.

ومع ذلك، لم تذكر اللجنة على وجه التحديد الوقت المرجح لانفجار البركان.

يذكر أنّه يوجد في اليابان 110 براكين نشطة، وتراقب البلاد 47 بركانا بصفة مستمرة.

وكان 63 شخصا لقوا حتفهم في ثوران بركان جبل أونتاكي في سبتمبر 2014، وذلك في أسوأ حادثة من نوعها في اليابان منذ قرابة 90 عاما.