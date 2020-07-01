اليوم.. وصول 8 رحلات طيران تقل 1500 عامل مصري من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 27 رحلة طيران تحمل على متنها 4815 راكبا إلى مطارات 8 دول: "مصر، الإمارات، والهند، والفلبين، والنيبال، لبنان، تركيا، وقطر"، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 8 رحلات تقل 1500 عامل من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ8 سوف تصل إلى 4 مطارات "القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية"، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه سعفان من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم، وفقا للجدول المعلن، على متنها جميعا 1500 عامل.

وتنطلق الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05، وعلى متنها 145 عاملا، وتصل مطار سوهاج، والثانية على العربية - مصر رقم 218 وتغادر الكويت 11.55 وعلى متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط.

أما الرحلة الثالثة على مصر للطيران رحلة رقم 2011 قيام من الكويت 13.45 وعلى متنها 165 عاملا، وصول مطار القاهرة، والرحلة الرابعة الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت 14.15 على متنها 290 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على الجزيرة رحلة 1701 قيام من الكويت 18.05 وتصل مطار أسيوط، وعلى متنها 320 عاملا.

أما الرحلة السادسة على طيران العربية - مصر رقم 210 قيام من الكويت 18.45 وتصل مطار القاهرة، وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1721 قيام من الكويت 19.05،وتصل مطار الإسكندرية على متنها 145 عاملا ، والرحلة الثامنة على طيران الجزيرة رحلة رقم 218، قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.