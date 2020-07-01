استبعاد محتمل لتركيا من مؤشر الأسواق الناشئة

بدأت توقعات شركة التمويل الأمريكية MSCI تتزايد حول احتمالية استبعاد تركيا من قائمة مؤشر الدول الناشئة، حيث بدأت الأصوات تتعالى في الحديث حول السوق التركي، وصرح رئيس جمعية أسواق رأس المال التركية ألب كالر، أن هذا القرار قد يؤدي إلى خروج 3.5 مليار دولار من تركيا.

وأضاف ألب كالر رئيس جمعية أسواق رأس المال التركية، أن شركة التمويل الأمريكية MSCI قد لفتت الإنتباه، فيما يتعلق بشأن السياسة التركية في الأيام الأخيرة.

وصرحت أن تركيا من المحتمل استبعادها من قائمة مؤشر البلدان الناشئة، ولذلك فإن القرار الذى ستتخذه شركة التمويل MSCI سوف يتسبب بتأثيرات سلبية على السوق التركي، ومن الممكن أن يؤدي إلى خروج 3.5 مليار دولار من تركيا.

وأشار إلى الانخفاض في عدد المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم التركية في الفترة الأخيرة، مؤكدًا على أنه إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة، فمن الممكن جذب المستثمر الأجنبي إلى تركيا مرة أخرى.

تقرير حول سياسة العدالة والتنمية بشأن الدواعش الأتراك

فى تقرير لمجموعة الأزمات الدولية "المواطنين الأتراك الذين انضموا إلى داعش وعادوا إلى تركيا"، جاء عدد المواطنين الأتراك اللذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي ثم عادوا إلى تركيا مرة أخرى ما بين 5 إلى 9 آلاف داعشي.

وأوضح التقرير أن هؤلاء الأشخاص سوف يسجنوا لمدة 3-4 سنوات، الإ أنهم لابد أن يكونو مستعدين لإخلاء سبيلهم.

ونشرت المجموعة تقريرًا مكونًا من 36 صفحة، ناقشت فيه السياسة التى اتبعها حزب العدالة والتنمية بشأن المتطرفين الأتراك اللذين انضموا لتنظيم داعش الإرهابي، ثم عادوا مرة أخرى إلى تركيا.

وجاء فى التقرير أن من بين الدواعش الذين عادوا إلى تركيا، من سيتم محاكمتهم بشكل عام بتهمة الإنضمام لتنظيم إرهابى والحكم بالسجن من 3 إلى 4 سنوات.

كما ناقش التقرير أيضًا إختلاف دوافع المواطنين الأتراك للإنضمام لداعش، مؤكدًا ضرورة تطوير برامج تأهيل اجتماعي لإزالة العنف والتفكير الداعشي للعائدين إلى تركيا بشكل دائم، وبحسب التقرير، يجب التنسيق بين الجهات المختصة لتطوير البرامج الاجتماعية اللازمة.

وورد في التقرير أن المسؤولين الأتراك لم يأخذوا تهديدات التى يشكلها الدواعش الذين عادوا إلى تركيا على محمل الجد، موضحًا أنه فى الأعوام مابين 2014-2015 قد قامت بأنشطة تجنيد جديدة لم يتم تسجيلها.

وقال التقرير أن هذا التصور بدأ يتغير في عام 2016 ، خاصة بعد هجوم داعش على مركز للشرطة في وسط مدينة غازي عنتاب في مايو 2016. كان هذا الهجوم هو واحد من ستة عشر هجومًا شنه تنظيم داعش بين عامي 2014 - 2017 راح ضحيته مئات المدنيين، ولكنه كان أول هجوم استهدفه منشأة حكومية".

حوادث القطارات فى تركيا خلال عامين وخسارة مليار ليرة تركية

أعلن هيئة السكك الحديدية التركية، أن خلال العامين الماضيين وقعت فى تركيا أن 127 حادث قطار "كبير"، تسببت فى خسارة ما يزيد عن مليار ليرة تركية.

وكانت هيئة السكك الحديدية التركية قد توقعت وجود خسارة خلال عام 2019 بقيمة 703 مليون ليرة تركية إلا أن قيمة الخسارة قد وصلت إلى 1 مليار 87 مليون ليرة تركية.

جاءت هذه البيانات فى تقرير أصدرته هيئة السكك الحديدية التركية أشارت فيه إلى حوادث القطارات الأخير خلال عامى 2018-2019، حيث بلغ عددها 127 حادث كان من بينها 56 حادث عام 2019 و71 حادث فى 2018.

لم يتضمن التقرير أي معلومات بشأن "الحوادث البسيطة"، وتوقعت الشركة أن تبلغ الخسائر الناتجة عن الحوداث بنهاية عام 2019، 703 مليون 284 ألف ليرة تركية، ومع ذلك، فقد تجاوزت هذه الخسارة تلك القيمة ووصلت إلى 1 مليار 87 مليون ليرة تركية بنهاية العام.

وجاء فى التقرير أنه تم فتح 328 دعوى قضائية بقيمة 25 مليون 991 ألف ليرة، ضد الشركة، بينما كان عدد الدعاوى التي فتحتها الشركة 17 دعوى.

وكان عدد الشكاوى التي تلقاها خط الشكاوى للهيئة ووسائل التواصل الإجتماعي قد بلغ 10 الآلاف 464 شكوى خلال الفترة المذكورة.

قائد القوات البحرية التركية فى زيارة لليبيا

توجه قائد القوات البحرية التركية الأدميرال عدنان أوزبال إلى ليبيا للقاء المسؤول العسكرى بحكومة الوفاق، وقد توجه عدنان أوزبال إلى طرابلس بعد استيلاء حكومة الوفاق عليها بمساعدة القوات التركية.

وأجرى أوزبال محادثات مع المسؤولين العسكريين في حكومة الوفاق، أيضًا قام الأدميرال أوزبال بزيارة رسمية للقاعدة البحرية أبو سته في طرابلس، وتلقى معلومات حول الوضع الأخير في ليبيا خلال الاجتماعات.

بالرغم من توثيق حالات التعذيب فى تركيا لجنة التحقيق تنفي وجود حالات تعذيب

نفى هاكان شافوشوغلو رئيس لجنة التحقيق في جمعية حقوق الإنسان التركية، وجود حالات تعذيب فى تركيا وكذب واقعة التعذيب الأخيرة للناشطة سيفيل روجبين والتي وثقتها محاميتها بالصور، بينما قالت ميرال دانيش بشطاش التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي رداً على تصريحات شافوشوغلو: "أهنئ رئيس لجنة التحقيق في جمعية حقوق الإنسان، فقد انضم إلى قافلة المدافعين عن التعذيب".

وأكد نائب البرلمان التركى محمد رشدو النائب عن حزب الشعوب الديمقراطى فى باتمان، أن هناك تزايد فى حالات التعذيب في تركيا، وأن ذلك نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب فى قضايا التعذيب.

1293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تركيا

أعلن وزير الصحة التركى فخرالدين كوجا في البيان اليومي الخاص بإحصائيات فيروس كورونا في تركيا، ارتفاع العدد الإجمالى للمصابين بفيروس كورونا إلى 199 ألف 906 حالة إصابة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 5 الآلاف 131 وفاة.

وصرح الوزير تسجيل 1293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة فى تركيا، وتم تسجيل 16 وفاة جديدة.

وبلغ عدد الحالات بغرف العناية المركزة 1026 حالة، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة على أجهزة التنفس الصناعى 368 حالة.

ارتفاع غير مسبوق في واردات الذهب في تركيا من العراق

وفقًا لبيانات مركز الإحصاء التركي، قد انخفضت الواردات التركية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 27.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فقد انخفض حجم التجارة الخارجية لتركيا مع جميع الدول تقريبًا، إلا أن هناك زيادات غير عادية في الواردات من العراق.

ففي الفترة من يناير إلى مايو من العام الماضي، ثم كانت هناك واردت من العراق بقيمة 273 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردت من العراق هذا العام، مستوى قياسي بلغ 2 مليار 400 مليون دولار بزيادة قياسية بلغت 779 في المائة.

لتدخل العراق، فى قائمة الدول الأكثر تصديرًا وتحتل المركز التاسع، فقد ارتفعت واردات تركيا من العراق 4 أضعاف خلال النصف الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

القيادة العامة للدرك التركي تطلب تعويضًا من أسرة أحد الضحايا

طلبت القيادة العامة للدرك التركي فى محافظة بينجول التركية، تعويضًا بقيمة 10 آلاف و 406 ليرة تركية من عائلة أيكوت أوزكور، الذي فقد حياته في اشتباك أثناء أحد النزاعات فى منطقة كارليوفا فى مدينة بنجول في عام 2018، على أساس "التسبب في تلف للخزانة".

وأرسلت وثيقة الإخطار بعد أن تم فتح ملف دين في مديرية المحاسبة في بينجول باسم والدة أوزكور، كيمت أوزكور ووالده عتيق أوزكور، على أساس "إلحاق ضرر بالخزانة نتيجة للنزاع المسلح".

وجاء في وثيقة الإخطار المرسلة إلى عائلة أوزكور، أنه فى حال عدم تحصيل الدين المطلوب خلال شهر واحد سوف يتم تحصيله بالطرق والقضائية.