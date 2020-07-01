وفاة سادس كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية متأثرا بإصابته بكورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القمص باخوميوس فؤاد، راعي كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأقيمت صلاة الجناز على الكاهن الراحل بكاتدرائية القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعليمات الكنيسة ووزارة الصحة.

ويعد الكاهن الراحل سادس كاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتوفى بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، كما أُصيب خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من كهنة ورهبان وخدام الكنيسة.

يذكر أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قررت السبت الماضي، تفويض الأساقفة في فتح الكنائس أو استمرار غلقها حسب انتشار الوباء في كل محافظة.

وبناء على تفويض المجمع المقدس، قرر الأنبا كيرلس استمرار غلق الكنائس التابعة لإيبارشية نجع حمادي حتى منتصف يوليو.