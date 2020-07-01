القابضة للمطارات: وضع كاميرات لقياس حرارة الركاب

قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنّه جرى اتخاذ الكثير من الاستعدادت والإجراءات الاحترازية بعد أحداث فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، من خلال تأمين الركاب والمحافظة على التباعد الاجتماعي بينهم، ووضع علامات إرشادية لمنع أي اختلاط، ووضع أجهزة التعقيم في كل مكان في المطار.

وأضاف محروس، خلال لقاء مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه تم وضع كاميرات حرارية في كل صالة من المطار لقياس درجة حرارة الركاب، وكل كاميرا من الممكن أن تقيس درجة الحرارة لنحو 15 راكبا بجوار بعضهم، وضبطها على 36 درجة مئوية، والراكب الذي ترتفع درجة حرارته عن ذلك يتم عمل سهم عليه ويراها الشخص المراقب لهذه الكاميرات.

وتابع، أنّه إذا كانت درجة حرارة الراكب مرتفعة يبدأ الطبيب بالتعامل معه، وإذا كانت عادية بسبب صداع أو احتقان في الزور يسمح له بالسفر، وإذا كانت غير ذلك يتم التعامل معه وإرساله لمستشفى الحميات ومنعه من السفر.

واستكمل، أنّه لا يوجد عامل أو راكب في المطار دون كمامة، ومن لن يرتديها يتم منعه من الدخول للمطار.