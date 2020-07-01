رفع مخلفات بـ3 قرى في القنطرة شرق بالإسماعيلية

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، استمرار أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والتعقيم والتطهير، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية "الأبطال" بحملة لإزالة الإشغالات من الأشجار المعمرة بالشوارع وأمام المنازل والتي تعيق الحركة، كما تم رفع المخلفات والقمامة من المربعات ومن الشوارع داخل القرية.

وأشار رئيس المدينة القنطرة إلى أن الوحدة المحلية لقرية السلام نظمت حملة نظافة حول مدرسة الأحرار الثانوية الزراعية، وتابعت أعمال التعقيم والتطهير داخل وخارج المدرسة.

كما نظمت الوحدة المحلية لقرية التقدم حملة نظافة داخل القرية، وإزالة الأتربة من الطريق المؤدي إلى القرية.