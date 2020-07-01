مصادر بـ"الصحة" لدينا برنامج قومي للترصد لكل مستجدات الفيروسات

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، أن هناك برنامج قومي للترصد يرصد كل مستجدات الفيروسات وخصوصا الفيروسات التنفسية، وأن مصر تمتلك قاعدة بيانات قوية عن الفيروسات وتحديدا منذ فيروس إنفلونزا الطيور والخنازير.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن أزمة الفيروس والسلالة الجديدة التي ظهرت في الصين مازالت بعيدة عن مصر، وأننا مستعدين للتعاون مع أي حالات تطرأ في المجتمع المصري بالإضافة أنه لدينا مخزون استراتجي من "التلفوند" والأدوية المستخدمة في علاج انفلونزا الطيور والخنازير.

وقال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن العالم يجب أن يكون على حذر بعد أن وجدت دراسة في الصين، أن سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير لديها القدرة على إحداث جائحة جديدة.

وأشار الدكتور تيدروس ادهانوم جربيسيوس، مدير عام المنظمة، إلى أننا لا نستطيع أن نتخاذل من حذرنا من أنفلونزا الخنازير، ونحتاج إلى أن نكون يقظين، وأن نواصل المراقبة حتى في ظل جائحة فيروس كورونا التاجي.

وأضاف، أنه تم إجراء البحث الوارد في الدراسة، بين عامي 2011 و2018، عندما أخذ العلماء 30 ألف عينة من أنوف الخنازير في المسالخ، عبر 10 مقاطعات صينية، ومستشفى بيطري واحد، مشيرا إلى أنه من خلال المسحات، حددوا 179 فيروسًا مختلفًا لإنفلونزا الخنازير، أحدها كان G4 EA H1N1، وجد فيما بعد أنه شديد العدوى.

وقال، أن جزء من سبب هذا القلق هو أن مناعة البشر التي تتراكم حتى مع ظهور الأنفلونزا الموسمية، لا يبدو أنها توفر أي حصانة من الفيروس الجديد G4 EA H1N1.

وأكد، أنه تم العثور على ما مجموعه 10.4% من عمال مسلخ للخنازير، لديهم أجسام مضادة تم اكتسابها بعد التعرض للفيروس الجديد، موضحا أن هذه النتيجة تعني أن الفيروس يمكن أن ينتقل بالفعل إلى البشر من الحيوانات، ولكن لم يعرف بعد ما إذا كان يمكن أن ينتقل بين البشر.

وأضاف، يعتقد أن الإنفلونزا الإسبانية التي قتلت عشرات الملايين خلال جائحة عام 1918 قد انتقلت من الخنازير إلى البشر في أمريكا، ثم انتشرت إلى معسكر قريب للجيش، بعد ذلك، تم إرسال القوات في المخيم إلى فرنسا للقتال في الحرب العالمية الأولى، وبدأ المرض ينتشر في جميع أنحاء أوروبا.