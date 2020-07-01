افتتاح وحدة غسيل كلوي بمستشفى شربين بالدقهلية

افتتح هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى شربين المركزي، يرافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة.

وتفقد الشيخ وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بعد تطويرها وتجهيزها في إطار المشاركة المجتمعية، والتعاون بين مديرية الصحة والمجتمع المدني.

وقال هيثم الشيخ، إننا نبذل جهودًا كبيرة لتوفير منظومة طبية لائقة، ونعمل جاهدين لتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية الصحية للمرضى من أبناء المحافظة.

وأكد أن الدولة تطلق العديد من المبادرات الصحية على رأسها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، والتي توفر من خلالها العلاج والفحوصات اللازمة للمرضى بالمجان في كافة المناطق.

ومن جانبه، قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، إن وحدة الغسيل الكلوي الجديدة تضم 4 صالات تم تزويدها بـ50 ماكينة غسيل، وتتسع لـ42 سريرًا للمرضى، وتشمل وحدة كاملة للتعامل مع حالات الطوارئ مزودة بأدوية الطوارئ ومونيتور رسم قلب ديجيتال.