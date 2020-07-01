لعلاقة آثمة بابنته.. تجديد حبس عامل وزوج شقيقته لقتلهما والد الأول بالشرقية

قررت نيابة الحسينية تجديد حبس عامل وزوج شقيقته 15 يومًا على ذمة التحقيق، لقيامهما بقتل والد الأول، لزعمهما بوجود علاقة غير شرعية تربطه بابنته.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتلقى مركز شرطة الحسينية بلاغًا من "شيرين ح ع ح"، والمقيمة بقرية سعود، حيث اتهمت شقيقها "ح ح"، 27 عامًا، عامل، وزوجها " عبدالحميد ع ا"، 52 عامًا، عامل، بقتل والدها "ح ع" عامل.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الحسينية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المتهمين قاما بالاعتداء على المجني عليه بالضرب بأداة خشبية "شومة"، أثناء نومه، وقاما بالتخلص من الجثة بدفنها في قطعة أرض زراعية ملحقة بمنزل زوج ابنته.

تم ضبط المتهمين، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب علاقة غير شرعية بين المجني عليه وابنته. وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيق.