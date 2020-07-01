مسارح مصر تضاء من جديد.. بتدابير كورونا و25% من الطاقة الاستيعابية

كشفت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الجدول الزمني التدريجي لاستئناف النشاط بمختلف القطاعات وإعادة الفعاليات الثقافية والفكرية والفنية لكل المواقع والمنشآت خلال شهر يوليو.

وأكّدت عبدالدايم في بيان، أنّ الخطة الزمنية لاستئناف الحراك الإبداعي المصري تهدف لإعادة الحياة للمواقع والمنشآت الثقافية والفنية، لاستكمال الرسالة التنويرية باعتبار القوى الناعمة وسيلة فاعلة في بناء الإنسان وتطوير الوعي.

ولفت إلى أنّ الثقافة أسلوبا معرفيا بناء، يمتزج فيه المبدع بالمتلقي لخلق مجتمع مستنير قادر على تحقيق ازدهار الوطن، وأكدت أنّ إعادة التشغيل تتم طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين، والتي تشمل استقبال 25% من الطاقة الاستيعابية، ووضع أجهزة التعقيم الذاتي على بوابات الدخول، وإجراء عمليات قياس الحرارة، الالتزام بالمسافات الآمنة، التطهير الشامل للمنشآت، توزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الزائرين، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

تبدأ المرحلة الأولى يوم الأحد 5 يوليو، بفتح 16 مكتبة في 10 محافظات منها 12 مكتبة تابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، وهي: "المركز الدولي للكتاب - مكتبة 26 يوليو بالقاهرة، ومكتبات محافظات الجيزة، المنيا، أسيوطة أسوان، طنطا، المحلة، دمنهور، الإسماعيلية، بور فؤاد، والمنصورة".

وتتضمن كذلك، تشغيل منافذ البيع التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب على فترتين منعا للتكدس والازدحام، قاعة الاطلاع بمركز أدب الطفل، وقاعة الاطلاع في باب الخلق بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى، مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، مكتبة المترجم بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل، إلى جانب مكتبات مصر العامة ويبدأ العمل بها اعتبارا من الأربعاء 15 يوليو.

ويجرى استئناف العمل في المتاحف القومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، اعتبارا من الثلاثاء 7 يوليو، وتبدأ بمتاحف الفنون الجميلة بالإسكندرية – محمد ناجي - محمود مختار، وتضم المرحلة الثانية متاحف طه حسين – جمال عبدالناصر – مصطفى كامل وذلك اعتبارا من الثلاثاء 14 يوليو.

كما يتم استئناف العمل بمتاحف ومسارح صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب اعتبارا من الثلاثاء 7 يوليو وتشمل متاحف ام كلثوم بقصر المانسترلي – المعرض الدائم بقصر الأمير طاز – نتاج ملتقى الاقصر الدولي، ويعاد تشغيل متحف نجيب محفوظ اعتبارا من الأحد 2 أغسطس، وتعمل المسارح المكشوفة بقصر المانسترلي ومركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة اعتبارا من الأربعاء 15 يوليو، واستئناف العمل بمبادرة صنايعية مصر بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وورش عمل بيت العود ببيت الهراوي اعتباراً من الأربعاء 15 يوليو.

ويستأنف المجلس الأعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمي فعالياته اعتبارا من الاثنين 6 يوليو بعقد الندوات والمحاضرات الفكرية والأدبية والعلمية كمرحلة أولى، ويعود عمل لجان المجلس الأعلى للثقافة كمرحلة ثانية اعتبارا من الأحد 12 يوليو.

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض فتبدأ نشاطها اعتبارا من الأربعاء 15 يوليو في محافظات شرم الشيخ - جنوب سيناء - مرسى مطروح ـ البحر الأحمر، أما المرحلة الثانية تنطلق الأربعاء 22 يوليو بتشغيل قصور الثقافة في جميع محافظات الصعيد، وتشهد المرحلة الثالثة التي تنطلق الأربعاء 29 يوليو استئناف الأنشطة في قصور الثقافة بمحافظات القاهرة الكبرى – الدلتا – مدن القناة.

وتعود دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لتقديم فعالياتها اعتبارا من الخميس 9 يوليو، حيث يتم تشغيل مسرح النافورة الكبير، يليه المسرح المكشوف ومسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ويبدأ العمل بهما 10 يوليو.

كما يتم بدء العمل بمسارح البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار والذي يتبع قطاع الانتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، اعتبارا من الاربعاء 15 يوليو بمسرح ساحة الهناجر.

وتشمل خطة التشغيل إعادة نشاط مسرح البالون الجمعة 10 يوليو، مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية الخميس 16 يوليو، السيرك القومي الخميس 9 يوليو، مسارح القومي – الطليعة – الغد – الشباب – العائم الصغير – أوبرا ملك – العرائس – المتروبول – القومي للأطفال – بيرم التونسي بالإسكندرية الجمعة 17 يوليو .

وتستأنف فصول مراكز تنمية المواهب استقبال طلابها حيث يتم عودة التدريبات الفردية كمرحلة أولى اعتبارًا من الجمعة 10 يوليو.