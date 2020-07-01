ارتفاع مبيعات "الملاكي" بنسبة 24% خلال 5 أشهر في 2020 حسب الـCC

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، التقرير الـ5 لهذا العام 2020، الذي يؤكد ارتفاع مبيعات السيارات الملاكي، من الوكلاء، خلال فترة الشهور الـ5 الأخيرة، بنسبة 24%، وذلك حسب رقم السي سي الخاص بكل طراز، حيث وصلت المبيعات إلى 50954 وحدة، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2019، بمبيعات وصلت إلى 41154 وحدة.

وحسب التقرير، ارتفعت مبيعات السيارات (الملاكي) الأكثر من (1000 سي سي) خلال فترة الـ5 أشهر الماضية للعام الجاري 2020، بنسبة 243% بمبيعات 611 وحدة، مقارنة بنفس المدة من عام 2019، حيث وصلت المبيعات إلى 178 وحدة.

وأوضح التقرير، ارتفاع مبيعات الملاكي، بين (1500: 1600 سي سي) بنسبة 41% خلال 2020 بمبيعات 28747 وحدة، بينما وصلت المبيعات خلال 2019 إلى 20409 وحدة .

وأكد التقرير، انخفاض مبيعات الملاكي بين (1300: 1500 سي سي) بنسبة 22% خلال 2020 بمبيعات 8163 وحدة، بينما وصلت المبيعات خلال 2019 إلى 10476 وحدة.

وجاء بتقرير "أميك"، ارتفاع في نسبة مبيعات الملاكي ما بين (1600:2000 سي سي) بنسبة 5322% بمبيعات صولت إلى 2006 وحدة، بينما وصلت المبيعات خلال 2019 إلى 37 وحدة، وأيضًا أرتفعت نسبة مبيعات السيارات الـSUV متعددة الاستخدامات الأكثر من (2000 سي سي) بنسبة 10% بمبيعات 9726 وحدة، بينما وصلت المبيعات إلى 8838 وحدة خلال 2019.