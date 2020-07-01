ارتياح بين طلاب أدبي الأزهر بمادة الحديث.. ولا شكاوى

أدى طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، اليوم، مادة الحديث، كما أدى طلاب الشعبة الإسلامية، مادة القرآن، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الحادية عشر صباحا.

وقال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لـ"الوطن" إن الامتحانات مرت اليوم دون أي شكاوى من قبل الطلاب، الذين أبدوا ارتياحهم بمستوى الامتحان اليوم، وليس هناك أي شكاوى من صعوبة المادة.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية تتابع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية وتتم عمليات رصد أي مخالفات، وسيتم عرض نتائج ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يتم عقده مساء كل يوم.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019- 2020، من القسم الأدبي 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات، تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي، وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية، بحد أقصى 12 طالبًا.