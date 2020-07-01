عاجل.. "الإدارية العليا" تلغي قرار رسوب طلاب ثانوية كفر الشيخ 

ألغت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع، بعض الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، وقضت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني، والمتضمن إلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام جموع طلاب المدرسة بالغش الجماعي عن طريق الإكراه والتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية وتطابق أوراق الإجابات.

جاء الحكم بإلغاء كل الآثار المترتبة على قرار وزير التربية والتعليم الفني، وأخصها اعتبار الطلبة ناجحين بالدرجات التي حصلوا عليها العام الماضي، وقبول أوراقهم بمكاتب التنسيق وفق الدرجات التي حصلوا عليها العام الماضي، مع إلزام َوزير التربية والتعليم الفني بالمصروفات، وأتعاب المحاماه على درجتي التقاضي مع تنفيذ الأحكام بمسودة الحكم ودون إعلان.

كان قرار الوزير صدر لإتهامهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.

وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

أقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.