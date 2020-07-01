الأسبوع المقبل.. التجمع يحسم موقفه من المشاركة بالانتخابات البرلمانية

قال محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن الأمانة العامة للحزب ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ وموقف الحزب من التحالفات الانتخابية، وما إذا كان مرشحي الحزب سيشاركوا بالنظام الفردي أو القائمة في المحافظات.

وأضاف فرج لـ "الوطن"، أن الحزب بعد هذا الاجتماع سيبدأ في فتح باب تقديم طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات أمام أعضائه وقياداته وفق عدة معايير منها حسن السمعة وذو شعبية في دائرته الانتخابية ولديه قدرة مالية ووعي سياسي بجانب استيفاء الشروط التي أقرها القانون.

وأكد أن الحزب يعمل في الشارع من خلال أعضائه وقياداته كلا في نطاق المنطقة والحيز السكني الذي يعيش فيه ويمتلك كوادر تؤهله لخوض الانتخابات البرلمانية بكل قوة، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على برنامج تدريبي مكثف لتأهيل الشباب والمرأة لهذه الانتخابات.