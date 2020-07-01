بـ910 آلاف جنيه.. إنشاء بئرين ارتوازيين بقرية البطاح بالمراغة

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، خلال جولته بمركز ومدينة المراغة، بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية.

وشملت جولة نائب المحافظ تفقد مشروع إنشاء بئرين ارتوازيين كاملين بمحطات عملية مياه البطاخ الجديدة، بتكلفة إجمالية 909 آلاف و700 جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 30%، لخدمة 25 ألف مواطن.

كما تفقد "القاضى" مشروع استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرية البطاخ، بطاقة 44لتر/ثانية، بتكلفة بلغت 7 ملايين و633 ألف جنيه، حيث وصلت نسبة الإنجاز الفعلي 85%، لخدمة 39 ألف و657 مواطنًا.

وتابع نائب المحافظ مشروع استكمال الأعمال لمحطة معالجة الغريزات بطاقة 6300 م3/يوم، بتكلفة بلغت 86 مليون و454 ألف و761 جنيهًا، لخدمة قرى الغريزات، والبطاخ، والوقدة، ووصلت نسبة الإنجاز الفعلي بها 71%.

وأكد "القاضي" ضرورة الالتزام بالجداول الزمية الموضوعة، وسرعة الانتهاء من خطة العمل وفقا لخطة التنفيذ، لافتًا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات.