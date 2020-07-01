10 يوليو.. "الوفد" يعلن أسماء مرشحيه للانتخابات البرلمانية

أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، أن لجان الحزب في المحافظات في اجتماعات لبحث خطط عملها استعدادا للانتخابات وجاهزين لخوضها من خلال كوادر نعمل على إعدادهم وتأهيلهم، ولن ندفع أي مرشح إلا إذا كان رجلًا وطنيًا لديه الكفاءة ولديه القدرة على العمل البرلماني.

وقرر أبوشقة، أمس، مد تقديم طلبات الراغبين في الترشح من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، لانتخابات مجلس الشيوخ حتى 5 يوليو المقبل، ومجلس النواب حتى يوم 10 يوليو المقبل.

وكان الحزب بدأ تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية في 9 مايو الماضي وكان مقرر لها تنتهي أمس 30 يونيو.

وقال أبوشقة لـ "الوطن"، إن لجنة شؤون العضوية بالحزب مستمرة في تلقي الطلبات من طالب الترشح شخصيًا بعد استيفاء الشروط المطلوبة التي أقرها القانون، بجانب معايير الحزب في المترشح باسمه منها حسن السمعة والشعبية في دائرته الانتخابية والقدرة على العمل السياسي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ بعد غلق باب الترشح في 10 يوليو الجاري.