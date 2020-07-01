بينهم مخرجة فلسطينية.. أبرز المنضمين لعضوية لـ"أكاديمية الصور"

ضمت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المسؤولة عن ترشيح وتوزيع جوائز أوسكار، 819 فنانًا إلى أعضائها، وبذلك تواصل الأكاديمية عملها على تنويع صفوفها، حيث ترتفع مجموع عضويتها إلى 9412 فردا.

ومن بين المنضمين حديثا، الممثلة المكسيكية ياليتزا أباريسيو بطلة فيلم روما، وهي مواليد 1993، وترشحت لجائزة أوسكار مرة واحدة عام 2019.

وأيضا الممثلة الألمانية Zazie Beetz، مواليد 1991، ومن أشهر الأفلام التي شاركت بها "جوكر" عام 2019، وفيلم Seberg.

والممثل الأمريكي Bobby Cannavale، مواليد 1970، والذي شارك في فيلم الرجل الأيرلندي للمخرج مارتن سكورسيزي، وترشح الفيلم لـ10 جوائز أوسكار.

والممثلة الكوبية Ana de Armas مواليد 1988، وترشحت مرة لجائزة جولدن جلوب عام 2020، عن دورها في فيلم Knives Out.

والممثلة الأنجليزية والمغنية Cynthia Erivo والتي ترشحت لجائزة أوسكار مرتين، عام 2020، الأولى في فئة أفضل ممثلة دور رئيسي عن دورها في فيلم Harriet، والثانية في نفس العام عن أفضل أغنية.

والممثلة الكورية الجنوبية Jang Hye-Jin، والتي شاركت في فيلم "طفيلي" الحاصد على 4 جوائز أوسكار عام 2020.. وأيضا الممثلة Jo Yeo-Jeong والتي شاركت في نفس الفيلم..و Park So-Dam التي شاركت في "طفيلي" أيضا.

والممثلة الإنجليزية فلورانس بوغ، مواليد 1996، والتي ترشحت لجائزة أوسكار مرة عن دورها في فيلم Little women. والممثل John David Washington والذي شارك في فيلم BlacKkKlansman مع المخرج سبايك لي.

وتضم قائمة المنضمين المخرج الإيران على عباسي، والمخرجة الفلسطينية مي المصري، والكاتب المغربي علي عسافي