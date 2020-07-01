تركها ابنها من سنتين.. إنقاذ مسنة بلا مأوى من الشارع

وجهت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى، لفحص المنشور الذى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ورصدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بشأن وجود سيدة مسنة تفترش الرصيف بشارع الدويدار محطة الجراج حدائق القبة- القاهرة، تخلى عنها ابنها، وتركها بلا مأوى، وتخاف أن تموت وهى بالشارع.

توجه الفريق لمكان تواجد السيدة المسنة، وأجرى دراسة حالة لها، وتبين أنها تبلغ من العمر 74 عاما، وليس لديها أى أوراق ثبوتية، وهى أرملة ولديها ابن تزوج، وتركها منذ سنتين، وهى كانت تعمل حارسة لأحد العقارات، وتعانى من أمراض مزمنة أعجزتها عن العمل.

كما أفادت، بأن ابنها تخلى عنها منذ أن تزوج، وأصبحت بلا مأوى، انتقلت للعيش بالشارع، وأهالي المنطقة يقومون برعايتها منذ أكثر من سنتين.

كما نسق الفريق لنقل السيدة المسنة لأحد المستشفيات، لإجراء فحص طبى شامل لها.

ونجح الفريق، فى إقناع السيدة المسنة، لنقلها إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، لتتلقى كل أوجه الرعاية، لخوفها الموت بالشارع دون سند.

ونسق الفريق مع إدارة حدائق القبة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، التابع لها مكان تواجد المسنة، لتوفير دار رعاية لها، وتم نقلها لتعيش فيه حياة كريمة.

ويتلقى فريق التدخل السريع، شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى، على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، 16528، وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة التضامن الاجتماعى.