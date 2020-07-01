"النقض" تقبل طعن الظابط المتهم في قضية شيماء الصباغ

خففت محكمة النقض حكم السجن الصادر من محكمة الجنايات بحق الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ عام 2015، وقبلت المحكمة طعن الضابط المحكوم عليه وقضت بسجنه 7 سنوات بدلا من 10 سنوات.

وأقام المتهم طعنه أمام محكمة النقض مطالبا بقبوله وفقا لما ورد بمذكرات دفاعه.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في وقت سابق، بمعاقبة الملازم ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في القضية المتهم فيها بقتل شيماء الصباغ في أثناء سيرها بمظاهرة بمنطقة طلعت حرب عام 2015.

يشار إلى أن النيابة نسبت للضابط المحكوم عليه أنه صوب سلاحه الخرطوش على المجني عليها والمتظاهرين ما أدى لوفاتهان لكنه لم يكن يقصد قتلها ولذلك أحيل للمحاكمة بتهمة الضرب المفضي إلى الموت.