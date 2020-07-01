ريم مصطفى نجمة "شديد الخطورة": دي البداية

يعرض اليوم أولى حلقات مسلسل شديد الخطورة، علي منصة watch it، وهو العرض الأول بطولة الفنان أحمد العوضي، وريم مصطفى.

ونشرت ريم مصطفى، صورة لها عبر موقع انستجرام، من داخل صالة التدريبات الرياضية "الجيم" بصحبة المدرب الخاص بها، واستمرار تدريبها وحصولها على اللياقة البدنية.

وعلقت "ريم" على الصورة، بقولها " هذه كانت البداية فقط..ترقبوا".

وفي تصريحات سابقة، قالت "ريم" إنها حصلت على تدريبات رياضية شاقة، من أجل دورها في مسلسل شديد الخطورة لرفضها الاستعانة بدوبلير لها، وقيامها بتأدية مشاهد الأكشن بنفسها.

مسلسل شديد الخطورة، تأليف محمد سيد بشير، ويدور في إطار الأكشن والتشويق، من خلال 7 حلقات.