حظك اليوم الخميس 2-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بإخلاصه الكبير لأصدقائه، وتقديره لهم، وتفانيه في عمل أي شيء لمساعدتهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يكشف لك اليوم أمورا تجعلك تتخذ مواقف إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة وتجد أن لديك رغبة في التعبير عن مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المطربة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.