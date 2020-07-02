حظك اليوم الخميس 2-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يواجه مولود برج الثور أحيانًا صعوبة في التركيز على تلبية مطالب شخص آخر، ما قد يؤدي إلى أوقات عصيبة في العمل أو المدرسة لديهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتخطيط لمستقبلك مستفيدا من خبرات الماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.