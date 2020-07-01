مدير الشباب بالقليوبية يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بأندية بنها

أجرى الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه محمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة، جولة تفقدية لبعض المراكز والأندية التابعة لإدارة شباب بنها، للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة متابعة مراكز الشباب والأندية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة استعداد لعودة النشاط الرياضي.

ففي مركز شباب مدينة بنها، تابع "الصبروت"، قيام العاملين بإجراءات تنظيف وتعقيم صالة الجيم والأجهزة استعداد لعودة النشاط اعتبارا من منتصف الشهر الجاري، بالإضافة إلى التأكد من وجود أجهزة قياس الحرارة، وأدوات وأجهزة التعقيم ووضع التعليمات والضوابط على لوحات الإعلانات بالمركز.

وتأكد وكيل الوزارة، من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في مركز شباب كفر الحزار، ووضع ضوابط والتعليمات الوقائية على لوحات الإعلانات.

وتفقد نادى بنها الرياضي، حيث تم التأكد من تواجد اجهزة قياس الحرارة وأدوات التعقيم وارتداء الكمامات لجميع العاملين، وكذلك وضع علامات للترابيزات الخاصة بالكافتريات للتأكيد على المسافات البينيه الآمنة للأعضاء، وتم التأكد من نظافة وتعقيم دورات المياه والمسجد والتأكيد على غلق حمامات السباحة الترفيهية ومدارس تعليم السباحة وحذر من إقامة الاحتفالات والمهرجانات.