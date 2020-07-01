نقل مدير مطاحن مصر العليا عقب ضبط دقيق فاسد بالأقصر

قرر مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا، اليوم الأربعاء، نقل مدير مطحن "الاتحاد" بالأقصر، على خلفية ضبط كمية من الدقيق الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي داخل المطحن، وذلك خلال حملة شنتها مديرية التموين على مخابز المطحن.

أوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر، أن مفتشي التموين شنوا حملة تفتيشية على مطحن "الاتحاد"، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف أن حملة التفتيش نجحت في ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم 82%، زنة الواحدة خمسين كيلو جرامًا، بإجمالي وزن 1.5 طن دقيق مدعم مخصص للمخابز، وبه تغير في الخواص الطبيعية ومتحجر وعليه علامات التلف والفساد ومنتهي الصلاحية.

وأشار إلى تحرير محضر حمل رقم 6182 جنح القسم ضد مدير المطاحن، ومدير الإنتاج "و.ع.م.ح"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة، موضحًا أن تلك الواقعة تعد من الوقائع المستحدثة ولم يتم ضبط أية مخالفات مشابهة من قبل.