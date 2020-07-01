فيديو.. إعادة فتح نوادي الدقهلية وتوافد الأعضاء وسط إجراءات احترازية

فتحت نوادي الدقهلية أبوابها، اليوم، أمام أعضائها، وسط إجراءات صحية مشددة من ارتداء الكمامات وتواجد كاشف الحرارة علي بوابات الدخول، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقال حسام محرم، مدير النشاط الرياضي في نادي جزيرة الورد، "بدأنا اليوم بالألعاب الأقل تلامسية، طبقًا للأكواد الواردة من وزارة الشباب والرياضة"، موضحًا يدء أنشطة ألعاب السباحة وكرة السلة وكرة الطائرة، وتنس الطاولة والتنس الأرضي، وكذلك رفع النواحي البدنية، على أن تعود باقي الأنشطة تدريجيًا حتى أول أغسطس المقبل، وفقًا للأكواد رقم 3 التي حددتها الوزارة.

وأضاف محرم، لـ" الوطن"، أن مجلس الإدارة شدد علي الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن عدد السباحين في حمام سباحة مساحته 50 مترًا لن يزيد عن 20 سباحًا، إضافة إلى مراعاة التباعد وعدم السلام بالأيدي، حفاظًا على الجميع.