10 يوليو.. 80 ألف طالب يؤدون امتحانات نهاية العام في جامعة القاهرة

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات جاء ببدء الامتحانات في أول يوليو، فيما ستحدده كل جامعة وفق ظروفها، فيما قررت جامعة القاهرة بدء الامتحانات في يوم 10 من الشهر الجاري، وحتى 23 يوليو.

وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية "صدى البلد"، أن هناك ما يقرب من 80 ألف طالب سيتم امتحانهم في السنوات النهائية بالأقسام المختلفة بالجامعة، موضحا أن الجامعة تتخذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء خضوعهم للامتحانات، كما يوجد عمليات تطهير يوميه في كل الأماكن حفاظا على صحة الطلاب والعاملين بالجامعة، وسيراعى التباعد بين الطلاب بشكل أكبر مما كان في السنوات السابقة: "لو كان المدرج بيشيل نسبة معينة هتقل النسبة حتى يكون البعد بين الطلاب مسافة مترين".

وأكد أن الجامعة توفر الكمامات والكحول للطلاب الراغبين فيه والذين لم يكونوا باصطحابهم معهم، وكذا خصصت الجامعة بوابات تعقيم وكواشف حرارية للاطمئنان على الطلاب والعاملين في الجامعة، مشيرا إلى أنه سيستبدل طرق الامتحانات الشفوية وسيتم إعلان الطرق الجديدة خلال ساعت لتحقيق الأهداف والحفاظ على سلامة الجميع، كما سيتم فتح باب قبول الاعتذارات للطلاب على مواقع كافة الكليات: "اللي مش عايز يحضر الامتحانات لهذا العام يقدروا يقدموا الاعتذار، وامتحانات السنوات العادية هتبقى حوالي 25 سؤالا بنظام الدابل شيت والذي يسهل تصحيحه إلكترونيا".