مراكز الشباب بالإسماعيلية تعيد فتح أبوابها بإجراءات مواجهة كورونا

تفقد سامي عبد الحليم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عددًا من مراكز الشباب، لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة.

وجاءت الجولة في أول أيام عودة النشاط الرياضي وفق القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولة تفقد مركز شباب الزغابة، واستمع "عبد الحليم" لمسؤولي المركز عن الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ بداية وصول الأعضاء، ودخولهم من أبواب المركز، وقياس درجة الحرارة لهم، واستخدام مطهرات اليدين، وتجهيزات تنفيذ تلك الإجراءات في أماكن الاستقبال، والبرجولات والمطاعم، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى بين الأعضاء.

وتعرف مدير الشباب والرياضة على جهود مجلس إدارة المركز بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة وفق معايير منظمة الصحة، والدليل الاسترشادي الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، وأعمال التعقيم والتطهير المستمرة.