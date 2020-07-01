افتتاح طرق داخلية بشرم الشيخ بـ100 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، طريق "مكتب العمل"، والذي يخدم منطقة سكن العاملين والمترددين على المكتب من المصريين والأجانب.

وافتتح المحافظ يرافقه اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء، تطوير الطريق القادم من طريق الملك سلمان - ميدان الصداقة - نبق - الطريق الدائري - طريق دهب/شرم والذي يخدم الحركة المرورية بتلك الطرق، بطول 20 كيلو مترًا، وبتكلفة تجاوزت 50 مليون جنيه.

كما تم افتتاح طريق مدخل بوابات الرويسات، لتيسير حركة المرور من وإلى منطقة الرويسات، ومنها مضمار الهجن ومضمار الخيول المزمع إنشائه لتكتمل منظومة سياحة سباقات الهجن والخيول بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه.

كما افتتح المحافظ طرق منها "المدرسة الرسمية للغات" و"سكن العاملين" و"جامعة الملك سلمان" بطول 3 كيلو مترات، وبتكلفة بلغت 20 مليون جنيه.

وشملت الافتتاحات أيضًا مشاية الدراجات، التي تبدأ من طريق السلام حتى جامعة الملك سلمان بطول 4 كيلو مترات، وذلك بالجهود الذاتية لنشر ثقافة ركوب الدراجات واستخدامها للانتقالات، خصوصًا بعد افتتاح جامعة الملك سلمان والمدرسة المصرية اليابانية .