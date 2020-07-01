النيابة التركية تنتقم لحفيد "أردوغان" وتأمر بالقبض على 11 مواطنًا

اعتقلت السلطات التركية، 11 شخصًا بتهمة إهانة إسراء أردوغان ابنة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، وزوجها وزير المالية بيرات البيرق، على وسائل التواصل الاجتماعي، في تعليقات على منشور أعلن خلاله البيرق عبر حسابه الشخصي عن سعادته بمولوده الرابع، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأمرت النيابة العامة بإسطنبول بتحديد حسابات التواصل الاجتماعي التي نشرت منشورات مسيئة عن الوزير ومولوده الجديد وفتح تحقيقات في هذا الأمر، وقد أصدرت النيابة أوامرها باعتقال، 11 شخصًا في إطار هذه التحقيقات.

وتأتي حملة الاعتقالات بعد تهديد رئيس النظام، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، خلال كلمته في اجتماعه، اليوم، برؤساء المحافظات عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بسبب الإساءة لنجلته إسراء أردوغان وزوجها وزير المالية، بيرات البيرق، وقال:"لن أترك هؤلاء".

وقال "أردوغان" إنه مساء أمس الثلاثاء، جاء إلى الدنيا حفيده الثامن، حمزة صالح، وقد نشر البيرق النبأ على مواقع التواصل الاجتماعي ليعبر عن سعادته تجاه مولوده الجديد، وقد لقيت هذه الرسالة قبولا من عشرات الآلاف، إلا أن هناك من حاول إفساد هذا المناخ الجميل من خلال العديد من الإهانات السيئة.

وأوضح أردوغان: "لذلك تحرك الأمن والقضاء التركي واتخذوا الإجراءات ليأخذ كل هؤلاء جزائهم"، مضيفا:"لن نترك هؤلاء الدناة الذين هاجموا عائلة الرضيع الذي لم يفتح عيناه على الدنيا حتى الآن".