الآثار: مصر تشهد نهضة ثقافية وسياحية كبيرة جدا حاليا

قالت الدكتورة سهى بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، إن الفترة الماضية، شهدت مجهودات كبيرة من الوزارة، لعودة السياحة، حيث جرى إطلاق حملة منذ جائحة فيروس كورونا على "السوشيال ميديا"، لعرض زيارات افتراضية للمواقع الأثرية، تحت شعار "stay safe.. stay at home" و"visit Egypt soon"، لافتة إلى أن الحملة لاقت نجاحا كبيرا، وأتاحت الفرصة للمشاهدين من جميع أنحاء العالم، للاطلاع على الآثار والمتاحف.

وأضافت "بهجت"، خلال اتصال عبر "سكايب" عبر ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الوزارة أطلقت حملة مؤخرا، معنية بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة في الفترة الماضية، وكيفية تطبيقها في جميع المنشآت والفنادق والأماكن السياحية، وجرى نشر فيديو دعائي بعنوان "رحلة سائح في مصر"، ويتضمن رحلة السائح منذ وصوله وركوبه الطائرة حتى مغادرته الدولة.

وأشارت إلى أن الفيديو الدعائي، جرى ترجمته بعدة لغات وجرى إطلاقه على المنصات الإلكترونية والسوشيال ميديا، وإرساله للسفارات بالخارج، وتسبب في ردود فعل جيدة وننتظر آثاره الفترة المقبلة، مؤكدة أن مصر تشهد نهضة ثقافية وسياحية كبيرة جدا، أبرزها مجموعة الافتتاحات الكبيرة التي قام بها وزير السياحة الفترة الماضية، وآخرها قصر البارون الذي افتتحه الرئيس.