إزالة عقارين آيلين للسقوط بفارسكور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة ذات الخطورة الداهمة بقرية الغوابين.

ونفذت الحملة القرار رقم 62 لسنة 2018، والصادر من لجنة المنشآت الأيلة للسقوط، بإزالة العقار حتى سطح الأرض، والمكون من أرضي وأول علوي على مساحة ٣٠٠ متر، وتم التنفيذ بمعدات مقاول الهدم بالوحدة المحلية.

كما تم تنفيذ القرار رقم 103 لسنة 2018، والصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة فارسكور، بإزالة الدورين الثالث والرابع العلوي لتخفيف الأحمال، وتم تسليم الموقع للمقاول للتنفيذ وتمت إزالة هذه المباني ذات الخطورة حفاظًا على سلامة المواطنين.