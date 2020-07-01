بـ250 درجة.. شروط القبول بمدرسة العربي للتكنولوجيا بقويسنا

أعلنت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (مدرسة العربي الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية بقويسنا).

وصرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن فتح باب التقديم بدأ من اليوم الأربعاء، ويستمر حتى الخميس 16 يوليو المقبل، وفقًا لعدة شروط منها، حصول الطالب على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020/2019 بحد أدنى 250 درجة.

كما يشترط ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عامًا، وأن يكون الطالب لائقًا طبيًا، وأن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية، وأن يجتاز الطالب اختبار القدرات، وكذلك المقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأكد "سويد" أن القبول بالمدرسة يقتصر على الطلاب قاطني مدينتي قويسنا بمحافظة المنوفية ومدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية فقط.

وأضاف "سويد" أن إنشاء هذه المدارس يأتي تنفيذًا لمبادرة "صناع مصر" التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع القطاع الخاص ،متمثلة في مجموعة العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بهدف ربط الخريجين بسوق العمل، موضحًا أن مجموعة "العربي" توفر فرص عمل بمصانعها لخريجي المدرسة بعد تدريبهم خلال فترة الدراسة بنظام الثلاث سنوات على النظام التطبيقي للمقررات الدراسية داخل مصانع مجموعة العربي للتكنولوجيا.