النيابة المصرية ترسل طلبات جديدة لنظيرتها الإيطالية في قضية ريجيني

أكد النائب العام المستشار حماده الصاوي، لنظيره الإيطالي، اضطلاع فريق التحقيق المصري بمراجعة ودراسة كافة التحقيقات بقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وأشار الصاوي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع نظيره الإيطالي عبر خاصية الكونفرانس، إلى دراسة طلبات الإنابة والمساعدات القضائية السابق ورودها من الجانب الإيطالي؛ للنظر فيما يمكن تنفيذه منها، مُشيرًا إلى ما أرسلته النيابة العامة المصرية صباح اليوم من عدد من الطلبات الموضوعية بالتحقيقات للحصول على إجابات عليها من نيابة الجمهورية بروما، في إطار تعزيز التحقيقات وصولًا للحقيقة.

يذكر أن الاجتماع الذي عقد اليوم هو الأول بين الجانبين منذ فترة انقطاع طويلة.