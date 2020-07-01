"حنفي": الأوكرانيون مش فاهمين إجراءتنا الاحترازية لأنهم أول مرة يشوفوها

قال عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة قامت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على ركاب الطائرة الأوكرانية، والتي وصلت اليوم، لمطار الغردقة.

وأشار المحافظ إلى أن المطار سيستقبل بعد قليل طائرة أخرى محملة بالسائحين، وأخرى في صباح الغد من بيلاروسيا، موضحًا أنه في يوم 10 من الشهر الجاري سيتم فتح طيران مباشر من أوكرانيا للغردقة.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن السائحين الأجانب أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها مصر قبل دخول السائحين إلى المطار، وشهدوا بأن تلك الإجراءات والأجهزة لا تُستخدم في مطاراتهم: "إشادة من السائحين، وهما نفسهم مش فاهمين الخطوات اللي احنا حاطينها، واحنا اللي بدأنا نوقفهم على المسافات الموجودة".

وذكر أن المطار بات مجهزًا بكاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب وملصقات للتباعد الاجتماعي، وعلامات إرشادية للركاب من أجل ضمان سلامة المسافرين والعاملين، مع تعقيم متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية.

وأكد أن هناك ما يقرب من 144 منشأة قد حصلت على تصريح باستقبال السائحين من أصل 200 منشأة، وجميعها بها عيادات طبية متكاملة مربوطة بشكل مباشر مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، كما تم تخصيص غرف مخصصه لعمليات العزل، واتباع طريقة صحيحة في تقديم الطلبات للسائحين.

وأشار إلى أن معدلات السياحة ليست واضحة مستقبلًا: "قبل موضوع كورونا كان عندنا نسب إشغال 70% للأجانب، والمصريين وصل نسبتهم في الغردقة لـ100% من العيد وحتى الآن".

وتابع: "فيه لجان بداخل الفنادق بتمر بصفة مستمرة من السياحة والصحة والمحليات، وعندنا قواعد ماشيين عليها داخل المحافظة ولا نحيد عنها، ومعندناش حتت فيها تجمعات وعندنا حالة من الوعي، والناس حريصة أنهم يحافظوا على الإجراءات وأن السياحة تعود، وبنعتمد على وعي الناس وكيفية تعاملهم مع هذا النظام، وفي حال حصل حالات خروج عن هذا النظام يتم تدخل الأجهزة المعنية فورًا".