"فودة" يعتمد المخطط الاستراتيجي لجنوب سيناء

صدّق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أمس عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وبحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، على المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي لتنمية مدن المحافظة.

وعرض المخطط لدور المحافظة في تحقيق رؤية تنمية المنطقة الاقتصادية للتعاون الدولي لشرق خليج السويس، والرؤية المستقبلية المقترحة للمحافظة حيث تم تقسيم المحافظة لخمس نطاقات؛ الأول رأس سدر، والثاني أبوزنيمة وأبورديس، والثالث طور سيناء وسانت كاترين،والرابع شرم الشيخ ودهب، والخامس نويبع وطابا.

وصدّق محافظ جنوب سيناء على المخطط بعد مناقشة المشروعات المقترحة علي مستوي النطاقات كأول محافظة في الإقليم تعتمد المخطط الاستراتيجي، بعد إجراء تعديلات وإضافة رؤي ومقترحات مع هيئة التخطيط العمراني، ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والخبراء المختصين، وتم رفعه للمجلس الأعلي لاعتماده.