إحالة 4 موظفين للتحقيق لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية بالمنيا

أحال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، 4 موظفين بالوحدة المحلية للتحقيق، وذلك خلال جولة مفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما أحال رئيس المركز كل من مسؤولي النظافة بالوردية الصباحية للتحقيق لتأخر عمل الوردية، ما أثر بالسلب علي حالة النظافة، وذلك خلال تفقده شارع ابن خصيب وميدان الساعة بحي وسط المنيا.

كما تابع رئيس المركز والمدينة أعمال رصف طريق مدخل الشيخ بقرية تله، ووجة مقاول الموقع باتخاذ الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات. وتابع أعمال بداية تمهيد طريق ترعة منتوت بطول 900 متر وعرض 10 أمتار.

وطالب رئيس المركز رؤساء الأحياء والقرى بمواصلة أعمال التطهير والرش والتعقيم للمباني والشوارع، للحد من انتشار كورونا وتوفير بيئة صحية للمواطنين.