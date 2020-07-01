مطار القاهرة يستقبل ألفين مصري عائدين من عدة دول عربية وأوربية

استقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار ساعات اليوم، 13 رحلة جوية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من دول الخارج على متنها نحو ألفين راكبا، وذلك بالتزامن مع أول يوم في تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة للشركة الوطنية مع عودة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحد من انتشار الفيروس.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلات التي سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، قادمة من (السعودية والكويت والامارات وتونس وأربيل وباربس ولندن وميلانو وتونس وعمان)، على متنهم إجمالي نحو 2000 راكب، تم إنهاء إجراءات وصول جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وتم فحص جميع القادمين من الخارج للاطمئنان من خلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد.

وسيرت مصر للطيران، اليوم، 14 رحلة جوية لدول العالم تقل على متنها قرابة 1500 راكب، في الوقت الذي استقبلت فيه أيضا خامس طائراتها من طراز ايرباص A320neo، قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران ضمن الصفقة المتعاقدة عليها مع إيرباص العالمية.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.