القليوبية تسجل 6486 حالة إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة وحتى اليوم

سجلت محافظة القليوبية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية منذ بداية الجائحة وحتى أمس الأربعاء 6486 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى المحافظة علاوة على 59 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها بالأمس على مستوى المحافظة و7 حالات وفاة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية وفق خريطة الإصابات أن مدينة شبرا الخيمة ومركز ومدينة بنها سجلا أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا على مستوى القليوبية، منذ بدء الجائحة وحتى أمس الأربعاء، حيث سجلت مدينة شبرا الخيمة شرق وغرب 1588 حالة إصابة مركز ومدينة بنها 1579 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 742 حالة إصابة، ومركز ومدينة قليوب 585 حالة وشبين القناطر 569 حالة إصابة ، والخانكة 484 حالة إصابة ، ومركز ومدينة كفرشكر 300 حالة والقناطر الخيرية 569 حالة إصابة ، ومدينة قها 34 حالة، ومدينة العبور 118 حالة إصابة.

كان الدكتورة إيمان ريان والدكتور مهندس سمير حماد نائبا محافظ القليوبية، قد أجريا أمس الأربعاء، جولة مفاجئة لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المصابة.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى قليوب المركزي، وذلك بحضور الدكتور إسحاق جميل مدير المستشفى، ورضا عثمان المدير الإداري، وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وعيادة فرز المصابين بفيروس كورونا، وأكد مدير المستشفى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام الفريق الطبي للعمل بالمستشفى.

وتفقد نائبا المحافظ مستشفى حميات طوخ للتأكد من تقديم الخدمة الطبية بشكيل جيد للمرضى، وتجولا بقسم الاستقبال ومنطقة العزل، وكذلك المنطقة الجاري تجهيزها لوضع أنابيب الأكسجين بها.

ووجه نائبا المحافظ بوضع اللوحات الإرشادية للمصابين بمناطق العزل، فضلًا عن وضع اللوحات فى مداخل ومخارج المستشفى.

كما فاجأ نائبا المحافظ مستشفى بنها التعليمى بزيارة لقسم الاستقبال والدور الأول عزل وسكن الأطباء، كما تفقدا قسم الأشعة، وتم التنبيه على ضرورة الاهتمام بالنظافة، ووضع خط سير للمريض، والفصل بينه وبين المرضى العاديين الوافدين من بنك الدم.

وأكد نائبا المحافظ حرصهما على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها، مشيرين إلى استقبال 67 مريضًا بقسم استقبال الفرز، وصرف أدويه لـ30 حالة، وإجراء أشعة مقطعية لـ45، وأشعة "CBC" لـ35 مريضًا، و13 مسحة اليوم بمستشفى الجامعة ببنها.