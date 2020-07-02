استاذ اقتصاد بترولي: مصر لديها 9 مليارات طن من الصخر الزيتي

قال الدكتور سعيد كامل استاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن هناك العديد من الدراسات الجيولوجية على مدى السنوات القليلة الماضية إلى فهم المزيد عن احتياطيات الصخر الزيتي في مصر، حيث تم العثور على رواسب الصخر الزيتي في جميع أنحاء البلاد في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء، دفعت الدراسات حول التكوين الجيولوجي للمواقع الصخرية المعروفة الخبراء إلى تقدير أن مصر لديها حوالي 16.5 مليار برميل من النفط.

وأضاف كامل لـ"الوطن"، أن أكبر مستودع للصخر الزيتي يقع في القصير- سفاجا في الصحراء الشرقية، ويقدر هذا الاحتياطي بحوالي 9 مليارات طن من الصخر الزيتي، يعتقد أنه يمكن استخراج حوالي 4.5 - 5 مليارات برميل من الخام، ووفقًا لدراسة أجرتها مجموعة من الباحثين من معهد البترول المصري والجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2014، فإن موقع القصير سفاجا من المحتمل أن يكون موقعًا تجاريًا ناجحًا لإنتاج الصخر الزيتي، وقالت هذه الدراسة إنه "بعد إجراء تجارب الصخر الزيتي على عينات مختلفة (القصير وأبو طرطور وكولورادو) توصلنا إلى نتائج مختلفة تظهر أن القصير حقل تجاري لإنتاج الصخر الزيتي".

وأشار كامل إلى أن هناك موقعا رئيسيا آخر هو مجموعة جبل الدوي في الصحراء الشرقية، والتي تقدر بحوالي 4.8 مليار برميل من النفط. وتشمل المواقع الأخرى أبو طرطور في الصحراء الغربية، الذي يعتقد أنه يحتوي على حوالي 1.2 مليار برميل، وزوغ البحار (2.5 مليار برميل)، وغرب يونس (2 مليار برميل)، وأبو شيالة (1 مليار برميل).

وأوضح أنه قبل أن يصبح الصخر الزيتي آفاقًا واقعية في مصر، سيتعين إحراز تقدم على المستوى العالمي لتحويله إلى مصدر عملي للطاقة؛ إما اختراقات تكنولوجية، أو ارتفاع كبير في أسعار النفط، أو حملة استثمار منسقة من قبل الحكومات الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء المزيد من الحفر الاستكشافية والتحليل الجيولوجي قبل أن تتمكن مصر من التفكير في الاستفادة من مواردها من الصخر الزيتي.

ولفت إلى أن تطوير أماكن الصخر الزيتي في مصر سيدفع اقتصادها، ويكمل إنتاج النفط الخام الذي يوفر قيم ائتمان التصدير، كما أن استخدام موارد الطاقة المتجددة في توليد الطاقة سيعزز الاستخدام الاقتصادي والبيئي لموارد الصخر الزيتي في مصر.