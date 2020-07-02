محامي الشرنوبي يعدد لنقابة الموسيقيين ٤٣ إخلالًا لسارة الطباخ بالعقد

حضر الفنان محمد الشرنوبي اجتماع اللجنة المقررة في نقابة الموسيقيين، للرد على ما ورد من المنتجة سارة الطباخ بشأن اخلالاته بالعقد المبرم بينهما.

وعدد المحامي حسين هلال محامي الشرنوبي ٤٣ إخلالًا لسارة الطباخ بالعقد، مشيرًا إلى أن هذه الاخلالات على سبيل المثال وليس الحصر، موضحًا ذلك فى بيان صادر من مكتب الفنان.

وأكد محامي الشرنوبي للنقابة، أن الشركة ومديرتها أخلوا بالعقد مع الفنان منذ عام ٢٠١٨.

وصدر حكم من مجلس الدولة بإيقاف تنفيذ قرار الوقف الصادر من النقابة مسبقًا ضد الفنان محمد الشرنوبي، حيث نصت حيثيات الحكم على أنه لا يجوز لأي جهة تحت سيادة القضاء أن تصدر أي جزاء ضد الفنان، لأن الموضوع مطروح أمام القضاء في قضية فسخ التعاقد التي أقامها الفنان ضد الشركة لفسخ التعاقد، وأضافت أن أي جزاء يقع على الفنان يعد تغول على سلطة القضاء.