هرب من "قتل" واتمسك بـ"سلاح".. حكاية سقوط فران محكوم عليه بالإعدام

في شهر مارس الماضي، انعقدت محكمة جنايات الجيزة، فأصدرت حكما بإعدام فران مقيم في منطقة الطالبية بالجيزة، لإدانته بالقتل العمد، في جريمة ارتكبها، إلا أنه تمكن من الهرب إلى الإسكندرية ونجح في التخفي بعيدا عن أعين الأمن، حتى تم الإيقاع به مختبئا داخل شقة في منطقة المنتزه، بعدما ظن أن لن يقدر عليه أحد.

بعد صدور الحكم بأيام، تلقت ادارة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية صورة من الحكم الصادر بحق المتهم في جناية قتل عمد، ونتيجة لاستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتي تتضمن في أحد بنودها ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فقد بدأت مباحث مديرية أمن الجيزة في إجراء التحريات المكثفة والسرية حول الهارب في محيط سكنه، حتى توصل فريق البحث إلى خيط يدل على مكان هروبه خارج نطاق المحافظة.

وشكّل قطاع الأمن العام فريقًا من ضباطه والذين بدأوا في وضع خطة مُحكمة لتحديد أماكن تواجده وتردده للإيقاع به، حتى دلت التحريات على تواجده في شقة بمنطقة المنتزه بالاسكندرية.. وانطلقت المأمورية، مطلع الأسبوع الجاري، مؤلفة من ضباط الأمن العام وأمن الجيزة، والذين استعانوا بمجموعات قتالية من الأمن المركزي ومباحث مديرية أمن الاسكندرية، وقصدت منطقة المنتزه حيث يختبئ المطلوب ضبطه.

وصلت المأمورية إلى المكان المستهدف، وطوقته بعناصرها، بينما تولى الآخرون مداهمة الشقة، حيث باغتوا الفران، والذي استسلم دون مقاومة منه، وعثرت القوات معه على قطعتي سلاح ناري و13 طلقة مختلفة الأعيرة، ليصبح متهمًا في قضية جديدة تتمثل في حيازة أسلحة نارية وذخيرة دون تصريح، وتضاف إلى القضية الأولى وهي القتل.

وبمواجهته أقرّ بالحكم الصادر بإعدامه في جناية قتل عمد بمنطقة الطالبية بالجيزة، وتحرر محضر بواقعة الضبط.

كما شمل المحضر، أن معلومات وتحريات وحدة مباحث مديرية أمن الجيزة، قيام "فران" مقيم بالطالبية، بالاختباء بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، وأنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتل" والمقضى فيها بالإعدام.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لاستهدافه وأسفرت عن ضبطه بمكان اختبائه، وعثر بحوزته على 2 فرد محلى الصنع، و 13 طلقة مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده، وأحيل المحضر للنيابة العامة بالجيزة، للتحقيق، وإحالته للمحاكمة الجنائية مجددًا.