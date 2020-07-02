الأحد.. البرلمان يناقش تعديلات قانون المهن الطبية

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة الأحد المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

يستهدف المشروع الذى يأتى تفعيلالتكليفات القيادة السياسبة للحكومة برعاية الأطقم الطبية فى ظل الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بزيادة البدل عن مخاطر المهنة،وذلك على النحو التالى: 1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

كانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد أجرت تعديلا على مسمى بدل العدوى ليصبح بدل المهن الطبية .