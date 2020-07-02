930 عالقا مصريا يغادرون الكويت إلى القاهرة وسوهاج عبر 6 رحلات

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، مغادرة 930 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة وسوهاج عبر 6 رحلات جوية.

وأوضحت الطيران المدني الكويتية، في بيان صحفي، أنّ الرحلات تضمنت 3 على متنها 465 راكبًا إلى القاهرة و3 على متنها 465 راكبًا إلى سوهاج.

وأضافت الطيران المدني الكويتية، أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة العربية - مصر، وشركة طيران شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة طيران النيل، وشركة إير كايرو، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة طيران النيل وشركة إير كايرو.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس الأربعاء، مغادرة 1500 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.