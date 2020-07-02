"الأرصاد" تحذر من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة: الجو حر لمدة 72 ساعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الطقس سيشهد ارتفاع درجات الحرارة منذ اليوم وخلال الـ72 ساعة المقبلة وقد تستمر درجات الحرارة مرتفعة حتى منتصف اليوم المقبل تقريبا.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنَّ درجات الحرارة تترواح بين 38 و39 درجة مئوية في القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

نصائح بتجنب التواجد بأماكن مغلقة أو سيئة التهوية وتجديد هواء الغرف باستمرار

وأضاف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ هذا الارتفاع بدرجات الحرارة يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وخصوصًا السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وشرح أنَّ الرطوبة تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة ولذلك يجب تجنب التواجد في أماكن مغلقة بقدر الإمكان أو أماكن سيئة التهوية وتجديد هواء الغرف باستمرار.