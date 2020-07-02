27 حالة غش في 3 امتحانات أداها طلاب الثانوية

كشفت تقارير غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، عن رصد نحو 27 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة الثلاثة التي أداها طلاب الثانوية العامة، منذ انطلاق الامتحانات في 21 يونيو الماضي.

ورصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، خلال امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب يوم 21 يونيو، وذلك في إدارات "بني سويف، كرداسة، الهرم، بمحافظة الجيزة، والعجمي بالإسكندرية، والشهداء بمحافظة المنوفية، والساحل بمحافظة القاهرة، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وفي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى الذي أداه الطلاب يوم 25 يونيو، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (16) حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات العبور وبنها والخانكة بمحافظة القليوبية، وباب الشعرية بالقاهرة، وشرق المنصورة بالدقهلية، والدلنجات بالبحيرة، وبني سويف وإهناسيا ببني سويف، وفاقوس بالشرقية، والعمرانية بالجيزة، وأسوان بأسوان، وغرب الإسكندرية والعامرية بالإسكندرية.

وفي امتحان الديناميكا الذي أداه طلاب شعبة علمي رياضيات يوم الأحد الماضي، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (3) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومنفلوط بأسيوط، وقويسنا بالمنوفية، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الخميس، الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ويقوم طلاب الثانوية العامة (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).