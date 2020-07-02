إصابة طالبة بارتفاع في درجة الحرارة أثناء أداء الامتحان بأسيوط

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بارتفاع في درجة الحرارة، فور دخولها لجنة الامتحان وجرى استدعاء الإسعاف لها ونقلها للمستشفى.

تلقى مرفق الإسعاف بأسيوط بلاغا من رئيس لجنة امتحان الثانوية العامة ومقرها مدرسة حسن عبد السلام بأبو تيج يفيد بإصابة الطالبة "آية عادل سعد هاشم" بارتفاع في درجة الحرارة وذلك أثناء أداء امتحان مادة الأحياء وجرى نقلها بسيارة الإسعاف للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالحالة.

وتوافد اليوم طلاب الثانوية العامة بأسيوط على اللجان مرتدين الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحانات مواد الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية.

يشار إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام أكثر من 27400 طالبا بينهم 73 طالبا بمدرسة stem و9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على 94 لجنة بينهم لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.