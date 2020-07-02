استئناف العمل في 16 مكتبة بـ10 محافظات خلال أيام

حددت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، صباح الأحد 5 يوليو موعدا لاستئناف وانتظام العمل بـ16 مكتبة في 10 محافظات، كبداية لعودة الأنشطة الثقافية والفكرية والفنية في مصر تدريجيا، على أن يتم تشغيل باقي المكتبات كمرحلة ثانية في النصف الثاني من يوليو.

وقالت عبدالدايم إنّ استئناف العمل بعدد من المكتبات التابعة لمختلف قطاعات وزارة الثقافة، يأتي في إطار خطة زمنية لاستعادة الحراك الفكري، وتقديم خدمة ثقافية للجمهور والباحثين.

وأوضحت أنّه تم البدء بإعادة تشغيل المكتبات باعتبار القراءة أصل المعرفة، مشيرة إلى استهداف تشغيل جميع مكتبات مصر خلال النصف الثاني من شهر يوليو، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين، والتي تشمل استقبال 25% من الطاقة الاستيعابية، ووضع أجهزة التعقيم الذاتي على بوابات الدخول، وقياس الحرارة، والالتزام بمسافات التباعد الآمنة، التطهير الشامل للمنشآت، توزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الزائرين، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الإجراءات.

وتضم المرحلة الأولى من خطة إعادة تشغيل المكتبات 12 مكتبة تابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، وهي المركز الدولي للكتاب - مكتبة 26 يوليو بالقاهرة، ومكتبات محافظات الجيزة، المنيا، أسيوط، أسوان، طنطا، المحلة، دمنهور، الإسماعيلية، بور فؤاد، والمنصورة، مع تشغيل منافذ البيع التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب على فترتين منعا للتكدس والازدحام، قاعة الاطلاع بمركز أدب الطفل وقاعة الاطلاع في باب الخلق بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى، مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، مكتبة المترجم بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل.